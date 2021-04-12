12.04.2021 (11:45)

Мотострелковые подразделения Черноморского флота провели учение на горном полигоне в Крыму

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение на горном полигоне, расположенном на территории Крымского полуострова. Был разыгран эпизод по попаданию военнослужащих в засаду, организованную диверсантами условного противника.

По замыслу учения противник совершил нападение при патрулировании мотострелками участка горной местности на БТР-80. Бойцы приняли бой, задействовав вооружение бронетранспортера и оборонительные гранаты. Применив дымовые завесы и используя эффект скрытности, военнослужащие спешились с боевой машины и заняли оборону.

Умелыми и слаженными действиями личный состав уничтожил диверсантов условного противника из штатного вооружения, а также сохранил боевой расчёт и военную технику. В ходе последнего этапа учения военнослужащие провели тренировку по оказанию первой медицинской помощи.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой были применены имитационные взрывные средства, холостые боеприпасы, дымовые шашки и аудиозаписи со звуковыми эффектами реального боя. Также в районе проведения учения резко ухудшились метеоусловия, ещё больше приблизив мероприятие контрольной проверки к реальной обстановке.

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