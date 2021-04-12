12.04.2021 (11:30)

В ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА прошли праздничные мероприятия, приуроченные к дням основания училищ, вошедших в его состав

73-летняя годовщина Ленинградского военно-морского инженерного училища имени В.И. Ленина была отмечена мероприятиями, приуроченными к дням основания училищ, вошедших в состав Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». В рамках празднования этой знаменательной даты состоялось торжественное построение, возложение цветов к памятнику выпускникам и праздничный концерт.

Созданное 8 апреля 1948 года Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище всегда было передовым. Из этих стен вышла целая плеяда выдающихся инженеров Военно-Морского Флота. Училище не раз меняло название, менялись профессорско-преподавательский и командный составы, но неизменным оставалось высочайшее качество подготовки курсантов.

«Флот России крепнет. На вооружение приходят новые проекты кораблей, и выпускники института сегодня востребованы, как никогда ранее! Так что у вас, товарищи курсанты, большое, светлое командирское будущее! Уверен, что из стен Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени В.И. Ленина, а ныне Военно-морского политехнического института, выйдет еще не одно поколение достойных офицеров Российского военно-морского флота, которые впишут немало страниц в его славную летопись», – отметил в своем обращении к курсантам и офицерам заместитель начальника Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Геннадий Лысенко.

Ранее праздничные мероприятия прошли в Петергофе. Со дня основания Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С. Попова исполнилось 88 лет.

В 2013 году Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В.И. Ленина, Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова и Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского вошли в состав Военно-морского политехнического института – самого крупного вуза Военно-Морского Флота страны.

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