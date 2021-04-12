Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (10:30)

На базе аэродрома «Балтимор» юнармейцы попробовали себя в роли пилотов сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков

В Воронеже на базе аэродрома «Балтлимор» участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» позанимались на современных тренажёрах сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Во время занятий юнармейцы выполнили воздушные манёвры в авиационном симуляторе. Они также пообщались пообщаться с действующими лётчиками, которые рассказали об особенностях управления бомбардировщиков 4++ поколения.

Тренажёрный комплекс Су-34 в точности повторяет кабину реального самолёта, обладает сферической интерактивной системой визуализации. При помощи шестистепенной динамической системы подвижности он способен передавать угловые ускорения по трём осям. В симулятор загружено свыше 100 различных программ, имитирующих действия экипажа в различных штатных и нештатных ситуациях.

Всего в роли пилотов Су-34 испытали себя около 50 юнармейцев Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к воздушно-десантной подготовке в рамках сдачи контрольной проверки в Тамбовской области
Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировку по развертыванию в заданном районе
В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон»
В Подмосковье стартовали II Юнармейские игры

Метки:
Западный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false