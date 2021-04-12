12.04.2021 (11:00)
В Воронежской области сотрудники ВАИ ЗВО провели комплексный технический осмотр военных автомобилей
Сотрудники 47-ой военной автоинспекции Западного военного округа (ЗВО) провели комплексный технический осмотр военных автомобилей Воронежского гарнизона. Данное мероприятие проводится в связи с началом контрольных проверок за зимний период обучения, в ходе которых автомобили будут регулярно эксплуатироваться в полевых условиях.
Оценка автотранспорта по вопросам эксплуатации проводится при помощи мобильного пункта технического контроля. Он позволяет сотрудникам ВАИ проводить комплексные технические проверки в автопарках соединений и воинских частей.
По завершению технического осмотра свыше 100 единиц военной и специальной техники сотрудники военной автоинспекции провели инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации.
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