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12.04.2021 (11:15)

В Подмосковном Алабино военнослужащие танковой армии ЗВО завершают подготовку военной техники к параду Победы

В Подмосковном Алабино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа завершают подготовку военной техники к параду Победы на Красной площади. Они провели диагностику технического состояния техники, покраску и мойку боевых машин. Подготовку начали с тяжело бронированной техники, такой как танки Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков «Терминатор», артиллерийские комплексы 2С35 «Коалиция-СВ».

По окончании технических мероприятий и после замены гусениц на специализированные с резиновыми защитными накладками техника будет готова к ночным тренировкам парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в обслуживании и подготовке военной техники принимает участие порядка 200 военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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