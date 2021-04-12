12.04.2021 (10:45)

Зенитно-ракетные комплексы С-300В прибыли в район развертывания для проведения электронных пусков

В Московской области в рамках тактико-специального учения военнослужащие отдельной зенитно-ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) прибыли в район развертывания для защиты стратегически важных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Батарея зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В совершила 50 километровый марш, во время которого на колонну было совершено нападение условного противника в составе 3-х диверсионных групп. Под прикрытием дымовых завес колонна ЗРК вышла из-под огня и продолжила выполнение боевой задачи.

По прибытии в указанную точку батарея развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства для обнаружения летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника.

В районе развертывания военнослужащие проведут более 40 специальных занятий и отработают свыше 150 различных сценариев по отражению воздушных атак за 150 километров до подлета к столице. Всего в занятиях принимает участие около 250 военнослужащих и порядка 90 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной зенитно-ракетной бригады Западного военного округа.

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