12.04.2021 (10:00)

Стартовало двустороннее тактическое учение с участием подразделений Каспийской флотилии

На одном из общевойсковых полигонов Южного военного округа (ЮВО) стартовало плановое двусторонние батальонное тактическое учение (ДБТУ) с участием подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл). Морские пехотинцы по сигналу учебной тревоги совершили марш на штатной технике в район развёртывания.

В течение недели военнослужащие отработают тактические действия в составе разведывательно-ударных (огневых) контуров при поддержке артиллерии, подразделений противовоздушной обороны и авиации.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) будут мониторить действия подразделений в ходе маневренной обороны и огневое поражение сил и средств условного противника. Все данные в режиме реального времени будут передаваться с камер БЛА на командные пункты. Это позволит объективно оценить действия морской пехоты в учебном бою.

Также военнослужащие выполнят зачетные упражнения по вождению по пересеченной местности, боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения бронетранспортёров БТР-82А, артиллерийских орудий, установок ПТУР и зенитно-ракетных комплексов.

В ДБТУ принимают участие более 1,5 тысчи военнослужащих КФл, задействовано около 300 единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице