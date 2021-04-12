12.04.2021 (09:45)

Артиллеристы ЮВО в Абхазии с помощью БЛА уничтожили командные пункты условного противника

Артиллерийские подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили замаскированные командные пункты условного противника. Они использовали координаты, которые были получены при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Тренировка проводилась на артиллерийском поле полигона Нагвалоу, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создавать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Военнослужащие применили современные комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан», «Застава», «Гранат». Беспилотники на высотах до 1500 м передавали по цифровым каналам связи информацию об объектах условного противника на пункт управления огнем артиллерии. Это позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять координаты и характеристики целей, а также оперативно вносить поправки при ведении огня в зависимости от изменения погодных условий.

Благодаря оснащению фото- и видеомодулями, возможности наблюдения в инфракрасном диапазоне, БЛА могут применяться круглосуточно и, оставаясь незамеченными, обнаружить замаскированные объекты противника.

В тренировке приняли участие около 200 артиллеристов, было задействовано более 20 единиц военной техники, в том числе 152-мм самоходная гаубица «Акация» на базе гусеничной бронемашины СУ-100, реактивные системы залпового огня «Град» на базе автомобиля «Урал» и 120-мм минометы «Сани», перевозимые на автомобиле КамАЗ.

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