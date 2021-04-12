12.04.2021 (09:30)
Специалисты РЭБ ЮВО в Абхазии лишили условного противника связи и навигации
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе тактико-специального учения на полигоне Нагвалоу выполнили задачи по подавлению систем связи и навигации условного противника.
Специалисты РЭБ развернули станции постановки радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КамАЗ, провели сбор и анализ разведывательной информации и передали координаты условного противника артиллерийским подразделениям. Также специалисты РЭБ путем подавления радиосетей и навигации нарушили систему связи полевых авианаводчиков условного противника на расстоянии до 200 км.
С применением машин постановки помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ «Патриот» была нарушена сотовая связь в районе проведения учения.
Эффективность созданной зоны радиопомех подтвердили военнослужащие подразделений связи базы ЮВО, выступающие в роли условного противника.
Работа подразделений РЭБ значительно мешает условному противнику проводить разведку, управлять подразделениями и наводить высокоточное управляемое ракетное оружие.
В мероприятии принимали участие свыше 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано до 20 единиц специальной техники, в том числе станции постановки радиопомех «Житель» и «Синица» на базе автомобилей КамАЗ, а также машины постановки помех «Лава» на базе автомобилей УАЗ «Патриот».