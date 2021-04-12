12.04.2021 (10:15)

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, подразделения «нового типа» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигоны для проведения тактического учения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, подразделения «нового типа» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигоны для проведения тактического учения

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, проводимой комиссией Генерального штаба в Приморском крае, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выдвинулись на полигоны под Уссурийском для проведения тактического учения.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, подразделения десантно-штурмового батальона с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, а также подразделениями РЭБ, БпЛА, технического, тылового и медицинского обеспечения, совершили марш из пункта постоянной дислокации в район аэродрома «Черниговка», где приступили к планированию десантно-штурмовых действий в составе тактического воздушного десанта и отработки действий в рамках подготовки десантных подразделений «нового типа».

В ходе учения, подразделениям соединения предстоит отработать десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом с помощью спусковых устройств на тросах, с дальнейшим захватом командного пункта условного противника, после чего совершить маневр комбинированным способом, с последующим захватом и овладением выгодного рубежа, тем самым создать условия для дальнейшего наступления главных сил.

На следующем этапе учения, подразделения соединения совершат маневр на штатной технике в указанный район, где отработают тактические действия по захвату выгодного рубежа с проведением этапа боевой стрельбы в ходе десантно-штурмовых действий из стрелкового вооружения (автоматы АК-12, пулеметы «Печенег»), а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов “Корд”, автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», при поддержке батареи 122-мм гаубиц Д-30.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице