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12.04.2021 (10:15)

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, подразделения «нового типа» Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ выдвинулись на полигоны для проведения тактического учения

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В рамках контрольной проверки за зимний период обучения, проводимой комиссией Генерального штаба в Приморском крае, подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения выдвинулись на полигоны под Уссурийском для проведения тактического учения.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, подразделения десантно-штурмового  батальона с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, инженерно-саперными, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями, а также подразделениями РЭБ, БпЛА, технического, тылового и медицинского обеспечения, совершили марш из пункта постоянной дислокации в район аэродрома «Черниговка», где приступили к планированию десантно-штурмовых действий в составе тактического воздушного десанта и отработки действий в рамках подготовки десантных подразделений «нового типа».

В ходе учения, подразделениям соединения предстоит отработать десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом с помощью спусковых устройств на тросах, с дальнейшим захватом командного пункта условного противника, после чего совершить маневр комбинированным способом, с последующим захватом и овладением выгодного рубежа, тем самым создать условия для дальнейшего наступления главных сил.

На следующем этапе учения, подразделения соединения совершат маневр на штатной технике в указанный район, где отработают тактические действия по захвату выгодного рубежа с проведением этапа боевой стрельбы в ходе десантно-штурмовых действий из стрелкового вооружения (автоматы АК-12, пулеметы «Печенег»), а также 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов “Корд”, автоматических гранатометов АГС-30, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7Д и реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель», при поддержке батареи 122-мм гаубиц Д-30.

Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих, около 150 единиц боевой и специальной техники, 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и пара ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».      

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Внезапная проверка боеготовности ВДВ
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