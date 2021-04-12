12.04.2021 (09:15)

Дивизион противокорабельных комплексов «Бал» Каспийской флотилии уничтожил отряд десантных кораблей условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Береговой ракетный комплекс «Бал» КФл уничтожил отряд десантных кораблей условного противника в ходе тактических учений

Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Подразделения морской пехоты и береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» совершили марш в районы выполнения задач. Личный состав комплекса «Бал» занял стартовые позиций на побережье Каспийского моря и приступил к поиску целей. Расчёты стартовых батарей в позиционном районе произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины. Экипажи батарей развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря.

При отработке задач по предназначению расчеты БРК «Бал» обнаружили отряд десантных кораблей условного противника и произвел электронные пуски ракет из двух пусковых установок. Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.

В ходе контрольных тактических учений корабельные группировки ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств КФл вышли в море для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средств воздушного нападения.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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