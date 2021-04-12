12.04.2021 (08:28)

Авиационная группа ВВО примет участие в воздушной части Парада Победы в Чите

Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) примет участие в воздушной части парада в столице Забайкальского края в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Демонстрационный пролет авиации пройдет 9 мая с. г. после проведения основной части парада.

Всего в воздушной части парада примет участие 10 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО, в том числе ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, каждого по две единицы, истребители Су-30с, штурмовики Су-25см.

Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил России.

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