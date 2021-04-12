Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (08:28)

Авиационная группа ВВО примет участие в воздушной части Парада Победы в Чите

Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) примет участие в воздушной части парада в столице Забайкальского края в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Демонстрационный пролет  авиации пройдет 9 мая с. г. после проведения основной части парада.

Всего в воздушной части парада примет участие  10 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО, в том числе ударные вертолеты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ, каждого по две единицы, истребители Су-30с, штурмовики Су-25см.

Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных Сил России.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В военных комиссариатах ВВО в Забайкалье организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий
Впервые одновременно 5 самолетов Ил-38 ТОФ провели групповой поиск подводных лодок условного противника, осуществили минные постановки и выполнили противолодочное бомбометание.
Во Владивостоке прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню войск противовоздушной обороны
Команды моряков-подводников ТОФ провели встречу в рамках чемпионата Камчатского края по хоккею с шайбой

Метки:
Восточный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false