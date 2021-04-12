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12.04.2021 (08:25)

В военных комиссариатах ВВО в Забайкалье организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий

В военных комиссариатах Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае на все период весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу, организован весь комплекс противоэпидемиологических мер.

Так, все военные комиссариаты районов обеспеченны достаточным количеством бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, организованы посты дистанционной термометрии, пункты обработки рук, нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социально-безопасной дистанции между гражданами.

Помимо этого специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты ежедневно  проводится обработка помещений и прилегающей территории.

До начала призыва, специалистами медицинской службы созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток на сотрудников и призывников. Помимо этого, перед отправкой команд новобранцев в войска будет проводиться экспресс-тестирование на наличие короновирусной инфекции.

Всего военными комиссариатами ВВО в Забайкалье  будет призвано и направлено в войска около 1,5 тысяч граждан.

Первая отправка призывников спланирована на вторую половину апреля.

Весенний призыв в Восточном военном округе продлится до 15 июля текущего года. 


 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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