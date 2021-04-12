12.04.2021 (07:00)

В ВС РФ ежесуточно вакцинируется более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей

К настоящему времени первым компонентом вакцинировано 531 758 чел. Из них: 41% - военнослужащие, 59% - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, преподаватели довузовских образовательных организаций.

Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных Силах получили уже 400 384 чел.

В первоочередном порядке была проведена вакцинация профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и курсантов (слушателей), изъявивших желание привиться.

Также 183 иностранные военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации российским препаратом «Спутник V».

С начала 2021 года отмечается стойкая тенденция снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время в госпиталях на лечении находятся 286 человек, еще 139 военнослужащих проходят амбулаторное лечение на дому.

В высших учебных заведениях на лечении находятся 24 военнослужащих (курсантов, слушателей и преподавателей).

С учетом нормализации эпидемической обстановки и продолжительного снижения количества инфицированных, с 27 февраля 2021 года решением Оперативного штаба Минобороны России по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции были сняты ограничительные мероприятия в образовательных организациях.

Среди воспитанников довузовских образовательных организаций, инфицированных в настоящее время не зарегистрировано.

В военных учебных заведениях все занятия были возвращены к очной форме обучения, возобновлена работа комнат посетителей, сняты ограничения на каникулярные отпуска и выходы за пределы (увольнения) обучающихся.

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