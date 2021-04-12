12.04.2021 (07:28)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане приступили к сдаче контрольной проверки

Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Таджикистане приступили к сдаче контрольной проверки по предметам боевой подготовки за зимний период обучения.

На горном полигоне Ляур военные инспекторы выполнят упражнение контрольных стрельб из пистолета «Макарова», а на автодроме продемонстрируют навыки вождения специального автомобиля УАЗ «Есаул». В пункте постоянной дислокации военнослужащие отработают сдачу нормативов по радиационной, химической и биологической защите, физической, специальной подготовкам. Письменно ответят на теоретические вопросы по военно-политической подготовке.

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