12.04.2021 (05:30)

Мотострелки Черноморского флота провели учение на горном полигоне в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелковые подразделения Черноморского флота провели учение на горном полигоне в Крыму в рамках контрольной проверки

Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение на горном полигоне, расположенном на территории Крымского полуострова, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

По замыслу учения был разыгран эпизод по попаданию военнослужащих в засаду, организованную диверсантами условного противника.

В рамках учения при патрулировании военнослужащими горного участка местности на бронетранспортёр БТР-80 было совершено нападение условного противника.

Мотострелки приняли бой, задействовав вооружение БТР и оборонительные гранаты. Далее военнослужащие применили дымовые завесы и, используя эффект скрытности, спешились с боевой машины и заняли оборону.

Умелыми и слаженными действиями личный состав уничтожил диверсантов условного противника из штатного вооружения, а также сохранил боевой расчёт и военную технику.

В ходе последнего этапа учения военнослужащие провели тренировку по оказанию первой медицинской помощи условно раненым.

Для создания обстановки на учении максимально приближенной к боевой были применены имитационные взрывные средства, холостые боеприпасы, дымовые шашки и аудиозаписи со звуковыми эффектами реального боя.

Кроме сымитированных условий в районе проведения учения резко ухудшились метеоусловия, ещё больше приблизив мероприятие контрольной проверки к реальной обстановке.

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