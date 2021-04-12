12.04.2021 (05:30)
Береговой ракетный комплекс «Бал» КФл уничтожил отряд десантных кораблей условного противника в ходе тактических учений
Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Береговые войска в составе подразделений морской пехоты и берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.
В ходе учения личный состав противокорабельного комплекса «Бал» занял стартовые позиций на побережье Каспийского моря и приступил к выполнению задач по обнаружению целей в море. Расчёты стартовых батарей в позиционном районе произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины. Экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря. При отработке задач по предназначению БРК «Бал» обнаружил отряд десантных кораблей условного противника и произвел электронные пуски ракет, условно уничтожив цели ракетным ударом двух пусковых установок. Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.
В ходе контрольных тактических учений корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств КФл также вышли в море для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средств воздушного нападения.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.