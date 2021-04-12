12.04.2021 (05:30)

Береговой ракетный комплекс «Бал» КФл уничтожил отряд десантных кораблей условного противника в ходе тактических учений



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Береговой ракетный комплекс «Бал» КФл уничтожил отряд десантных кораблей условного противника в ходе тактических учений

Корабельные силы и береговые войска Каспийской флотилии (КФл), базирующиеся в Республике Дагестан, приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Береговые войска в составе подразделений морской пехоты и берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» совершили марш в районы выполнения задач.

В ходе учения личный состав противокорабельного комплекса «Бал» занял стартовые позиций на побережье Каспийского моря и приступил к выполнению задач по обнаружению целей в море. Расчёты стартовых батарей в позиционном районе произвели перезагрузку ракет на транспортно-заряжающие машины. Экипажи батарей управления развернули самоходный командный пункт управления связи «Минерал» в боевое положение и выполнили боевое слежение за надводной обстановкой в акватории Каспийского моря. При отработке задач по предназначению БРК «Бал» обнаружил отряд десантных кораблей условного противника и произвел электронные пуски ракет, условно уничтожив цели ракетным ударом двух пусковых установок. Также ракетчики выполнили мероприятия по поддержке артиллерийских батарей морской пехоты и обеспечили противодесантную оборону побережья.

В ходе контрольных тактических учений корабельные группировки в составе ракетных кораблей и катеров, десантных сил и средств КФл также вышли в море для отработки совместных задач с дивизионом «Бал» по отражению средств воздушного нападения.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

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