12.04.2021 (05:30)

Спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к воздушно-десантной подготовке в рамках сдачи контрольной проверки в Тамбовской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Спецназ общевойсковой армии ЗВО приступил к воздушно-десантной подготовке в рамках сдачи контрольной проверки в Тамбовской области

Военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа приступили к практическим занятиям по воздушно-десантной подготовке в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения в Тамбовской области.

Обязательным элементом обучения спецназовца являлась воздушно-десантная подготовка, в ходе которой изучалась материальная часть различных парашютных систем, а также способы их укладки. К прыжкам военнослужащие получили допуск только после прохождения наземного этапа обучения и сдачи зачетов.

Для десантирования использовались парашюты Д-10, предназначенные для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации и вертолетов при общей полетной массе десантника до 140 кг.

Всего было совершено более 200 прыжков с парашютом, где каждый военнослужащий совершил по четыре десантирования с борта вертолёта Ми-8АМТШ «Терминатор».

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