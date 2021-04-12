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12.04.2021 (05:30)

В Таджикистане российские танкисты выполнили боевые стрельбы в рамках тактического учения

Фото Видео

На горном полигоне Ляур экипажи танков Т-72 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели боевые стрельбы в рамках тактического учения.

Военнослужащие в составе подразделений совершили марш на танковую директрису для отработки боевых упражнений. Наводчики-операторы и командиры боевых машин выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей. Огонь танкисты вели из 125-мм пушек по динамическим мишеням, имитировавшим бронированную технику условного противника.

Мишени появлялись в поле видимости танкистов не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить и уничтожить условные бронеобъекты. Поражение воздушных целей командиры боевых машин осуществляли с помощью крупнокалиберных зенитных пулемёта «Утес».

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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска , Центральный военный округ
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