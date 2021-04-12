12.04.2021 (05:30)

Впервые одновременно 5 самолетов Ил-38 ТОФ провели групповой поиск подводных лодок условного противника, осуществили минные постановки и выполнили противолодочное бомбометание.



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Впервые одновременно 5 противолодочных самолетов Ил-38 ТОФ провели групповой поиск подводных лодок условного противника, осуществили минные постановки и выполнили противолодочное бомбометание.

Тактическая группа из 5 противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках итоговой проверки за зимний период обучения отработала комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов.

Летчики в составе отряда самолетов отработали взлёт, построение в боевой порядок и пилотирование на малых и предельно малых высотах в сомкнутых боевых порядках над акваторией Авачинского залива.

В заданном районе самолёты обнаружили и атаковали с воздуха глубинными бомбами специальную имитированную подводную цель. Экипажами применено порядка 50 практических авиационных учебных бомб.

Далее самолётами Ил-38 была решена задача по постановке с воздуха минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.

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