Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2021 (05:30)

Впервые одновременно 5 самолетов Ил-38 ТОФ провели групповой поиск подводных лодок условного противника, осуществили минные постановки и выполнили противолодочное бомбометание.

Фото Видео

Тактическая группа из 5 противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках итоговой проверки за зимний период обучения отработала комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и слежению за подводными лодками условного противника с использованием бортовых противолодочных комплексов.

Летчики в составе отряда самолетов отработали взлёт, построение в боевой порядок и пилотирование на малых и предельно малых высотах в сомкнутых боевых порядках над акваторией Авачинского залива.

В заданном районе самолёты обнаружили и атаковали с воздуха глубинными бомбами специальную имитированную подводную цель. Экипажами применено порядка 50 практических авиационных учебных бомб.

Далее самолётами Ил-38 была решена задача по постановке с воздуха минных заграждений на маршрутах возможного развертывания кораблей и действия подводных лодок условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Во Владивостоке прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню войск противовоздушной обороны
Команды моряков-подводников ТОФ провели встречу в рамках чемпионата Камчатского края по хоккею с шайбой
Военнослужащие ВВО в Приморье выведены на полигоны для участия в крупном учении, в рамках проверки Генштаба ВС РФ
За первые три месяца 2021 года связисты ВВО в Забайкалье провели более 100 радиотренировок

Метки:
Восточный военный округ , Противолодочная авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false