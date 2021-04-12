12.04.2021 (03:30)

Российские военнослужащие совместно с жителями н.п. Нюрагюх восстановили памятник воинам, погибшим в годы ВОВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие совместно с жителями н.п. Нюрагюх восстановили памятник воинам, погибшим в годы ВОВ

По инициативе российских миротворцев в Нагорном Карабахе проводится акция по благоустройству памятников, посвященных воинам Великой Отечественной войны. Эта акция проводится военнослужащими Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе во взаимодействии с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

В населенном пункте Нюрагюх, куда с этой благородной миссией и прибыли военнослужащие Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента, в 60-е годы прошлого столетия был водружен памятник. Более 90 мужчин, отправившихся на фронт из этого села, отдали свои жизни ради свободы советского народа.

Российские миротворцы, совместно с жителями населенного пункта Нюрагюх, провели работы по восстановлению и покраске ограды, очистке территории и очистке самого памятника.

«Данная акция родилась в связи с тем, что ряду мемориалов, расположенных на территории Нагорного Карабаха требуется восстановление или реставрация», - сообщил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков. «В дальнейшем эта акция продлится вплоть до 76-й годовщины Великой Победы», - добавил он.

Всего на учете Центра гуманитарного реагирования находится 58 памятников в Нагорном Карабахе, посвященных воинам, павшим на фронтах в 1941-1945 годах. На сегодняшний день на 29 из них уже проведены работы по благоустройству.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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