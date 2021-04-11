11.04.2021 (23:58)
В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажеры для подготовки механиков-водителей на ПГРК «Ярс»
В Барнаульское ракетное соединение поступают новейшие тренажерные системы для подготовки военнослужащих на ПГРК «Ярс».
Симуляторы позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения агрегата в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий, других препятствий.
Тренажёры позволяют контролировать обучаемого в реальном времени, фиксируя его действия в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения дает возможность руководителю занятий контролировать действия механика-водителя и оперативно вносить корректировки в ходе занятия.
Новости по теме:
Курсанты филиала Военной академии РВСН представили на выставке экспозицию о своих выпускниках-космонавтах
Курсанты Военной академии РВСН стали победителями Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»
В соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проходит подготовка к конкурсу «Аварийный район»
Метки: