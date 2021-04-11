11.04.2021 (22:12)

Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировку по развертыванию в заданном районе

По сигналу учебной тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышел из места постоянной дислокации, совершил марш в район развертывания, занял позиции на побережье Калининградской области. С помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск условных целей в Балтийском море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

К отработке задач привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

В начале апреля, в рамках проведения планового учения группировки разнородных сил Балтийского флота, расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработали задачи по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника.

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