11.04.2021 (20:01)

В ЦДРА состоялся сольный концерт Алексея Зубарева «Начало космической эры»

11 апреля в Центральном Доме Российской Армии прошел сольный концерт «Начало космической эры» артиста ЦДРА Алексея Зубарева и Ансамбля народных инструментов, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Концертная программа включала, как известные хиты на авиационно-космическую тематику - «Песня звездочета», «Медведица», «Я верю друзья!» - так и попурри из редко звучащих композиций советского композитора Бориса Мокроусова.

- «Песня «Мы - люди большого полета» была написана Мокроусовым еще в 1949 году, за 12 лет до полета Юрия Гагарина, - рассказывает Алексей Кропотов, биограф творчества Бориса Мокроусова. – Именно ее исполнили 12 апреля 1961 года, когда ракета «Восток-1» с Юрием Гагариным взмыла в космическое пространство».

Борисом Мокроусовым было написано и много других песен, посвященных космонавтам. Например, Алексей Зубарев исполнил композицию «Ярославна» про простую ткачиху из города Ярославля, которой была Валентина Терешкова до того, как поступила в отряд космонавтов.

- «Широкому зрителю практически неизвестна песня Мокроусова «Домик на Байконуре», - говорит Алексей Кропотов. – А ведь это песня о том самом доме, где жили и готовились к полету Юрий Гагарин и Герман Титов. Для меня стало гордостью, что песни моего земляка, Бориса Мокроусова, прозвучали в стенах Центрального Дома Российской Армии».

Помимо праздничного концерта, в ЦДРА прошли и другие мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В частности, заведующий планетарием ЦДРА Дмитрий Манцев организовал увлекательные лекции на тему освоения космоса.

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