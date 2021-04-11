11.04.2021 (19:43)

В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон»

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон» провели боевые стрельбы танков Т-72Б3 в неблагоприятных погодных условиях.

Экипажи вели беглый огонь из 125-мм танковых пушек по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях 1800, 1700 и 1600 метров, и из спаренного пулемета на дистанциях 800, 700 и 600 метров. Стрельбу осложнял сильнейший снегопад и ветер, наводчикам необходимо было делать поправки с учетом штормовой погоды.

Командиры боевых машин уничтожили летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд» на расстоянии 800-1200 метров.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии.

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