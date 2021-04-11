11.04.2021 (18:07)

В Подмосковье стартовали II Юнармейские игры

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, распространения здорового образа жизни и духа спортивного соперничества Ситуационным центром юнармейского движения 12 Главного управления Минобороны России, Центральным офицерским клубом 12 Главного управления МинобоРоны России совместно с войсковыми частями Сергиево-Посадского гарнизона с 2020 года организовано проведение Юнармейских игр Сергиево-Посадского городского округа.

В 2021 году соревнования стартовали 9 апреля на базе 84 Учебного центра 12 Главного управления Минобороны России. В судейскую комиссию вошли представители командования воинских частей и организаций Минобороны, члены комитетов ветеранов военной службы. 12 отрядов Юнармейцев, а это более 120 человек, выступят в борьбе за призовые места.

Первый «Военно-спортивный» этап соревнований включил в себя основные юнармейские дисциплины – строевую, физическую и огневую подготовку.

12 апреля участников ждет второй «Интеллектуальный» этап, который откроется торжественным митингом на площади Центрального офицерского клуба 12 Главного управления и будет посвящен сразу двум юбилейным датам: 60-летию со Дня первого полета Ю.А. Гагарина в космос и 800-летию со Дня рождения Александра Невского.

По результатам «Военно-спортивного» и «Интеллектуального» этапов определятся

6 команд, которые пройдут в финальный этап «Полоса препятствий».

Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 апреля 2021 г. на полигоне 84 Учебного центра, где для гостей и участников соревнований будет организовано посещение «Партизанской деревни» и выставки вооружения, развернется полевая кухня. Мероприятия закончатся концертом с участием представителей российской эстрады.

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