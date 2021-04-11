11.04.2021 (17:47)

Новейшие 3D-технологии впервые использованы в проведении междисциплинарного диссекционного курса «Трансназальная эндоскопическая хирургия»

В третий раз курс «Трансназальная эндоскопическая хирургия» организуют ведущие специалисты кафедры оториноларингологии Военно-медицинской академии, «НИИ ЛОР» Санкт-Петербурга и Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России. В этом году основной акцент был сделан на мультидисциплинарный подход к диагностике заболеваний и лечению пациентов. По словам организаторов курса, когда в операционной встречаются врачи разных специальностей, можно прийти к некоему компромиссу, а перед операцией решить, кто за что отвечает, кто какую работу выполняет, кто какие доступы предлагает, что всегда идет на пользу пациенту. Сейчас в стране все больше стационаров переходят на эту систему, которая давно внедрена в академии.

В академии есть специалисты всех медицинских специальностей, а также лучшее медицинское оборудование, и мультисциплинарный подход к операциям применяется давно, отлично себя зарекомендовав. Если брать крупные медицинские центры Министерства обороны, то система мультидисциплинарного подхода практикуется в госпитале им. Н.Н. Бурденко, госпитале им. А.А. Вишневского, некоторых флотских госпиталях. В гражданской медицине это стационары-тысячники. В целом же это мировая тенденция.

В этом году в качестве лекторов, модераторов и хирургов курса принимали участие лор-хирурги, офтальмологи, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги. Одна из составляющих курса – интенсивная работа в операционных залах на рабочих местах, оснащённых эндоскопическими стойками (Full HD - формат изображения), а также силовым и навигационным оборудованием. Впервые на курсе была использована 3D-визуализация. Благодаря этой технологии слушатели в зале могли видеть объемную картинку операции, которая транслировалась из учебной операционной. Сможет ли эта технология в будущем полностью заменить операционный микроскоп? Пока врачи говорят об этом осторожно, но отмечают, что в образовательном процессе 3D-технология уже зарекомендовала себя очень хорошо.

По словам одного из постоянных организаторов курса, старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского «НИИ уха, горла, носа и речи» Аркадия Науменко, такие мероприятия невозможно сделать без сложившейся команды. «Мы вместе с Военно-медицинской академией и Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии делаем этот курс уже в третий раз, и могу сказать, что на сегодняшний день он, пожалуй, лучший в Европе. В этом и огромная заслуга кафедры оперативной хирургии, и ее заведующего Николая Федоровича Фомина. Кафедра располагает уникальной базой для проведения таких мастер-классов». Программа диссекционного курса постоянно обновляется. Расширяется и география участников. Организаторы курса гордятся успехами врачей, которые уже прошли мастер-класс.

Как рассказал начальник хирургического отделения клиники и кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии Алексей Воронов, кафедра скрупулёзно подходит к вопросу анализа результатов курса, смотрит, чего достигают специалисты, которые у нас учатся. И анализ показывает, что у врачей, которые прошли первый мастер-класс три года назад, на 30 процентов увеличилась продуктивность работы и объем оперативных вмешательств, которые они выполняют. Таким образом, подчеркнул Воронов, Военно-медицинская академия продолжает исполнять свою главную миссию образование медицинских специалистов.

В этом году диссекционный курс прошли военные медицинские специалисты из Хабаровска и Севастополя. Еще три года назад диссекционный курс задумывался с целью, чтобы его прошли все руководители отделений госпиталей. 22-23 апреля 2021 года состоится сбор ведущих специалистов министерства обороны по оториноларингологии, в рамках которого также будет организован цикл лекций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице