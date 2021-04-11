11.04.2021 (15:42)

Специалисты ремонтного подразделения БФ снимут с постамента и начнут подготовку танка Т-34 к Параду Победы в Калининграде

Специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота приступят к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же, для парада будут подготовлены и другие старинные боевые машины и орудия.

Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.

Данная боевая единица в годы Великой отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении легендарного танка.

С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

В военном параде, посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет 76 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

В состав механизированной колонны также войдёт вооружение и техника военных лет.

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