11.04.2021 (15:30)

В Академии Генштаба состоялась профсоюзная конференция

В Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция.

В повестку конференции вошли отчеты о работе профсоюзного комитета и Контрольно-ревизионной комиссии, выборы председателя первичной организации и нового состава профкома. Более 160 делегатов и гостей приняли участие в обсуждении и принятии решений, определяющих пути дальнейшего развития профсоюзного движения на разных уровнях.

Временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич пожелал вновь избранному профсоюзному активу успехов в работе.

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