11.04.2021 (15:30)
В Академии Генштаба состоялась профсоюзная конференция
В Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция.
В повестку конференции вошли отчеты о работе профсоюзного комитета и Контрольно-ревизионной комиссии, выборы председателя первичной организации и нового состава профкома. Более 160 делегатов и гостей приняли участие в обсуждении и принятии решений, определяющих пути дальнейшего развития профсоюзного движения на разных уровнях.
Временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич пожелал вновь избранному профсоюзному активу успехов в работе.
Новости по теме:
Команды ВДВ, ГОМУ ГШ и 8 Управления ГШ ВС РФ – победители соревнований по легкой атлетике на Спартакиаде МО РФ среди ЦОВУ
Комиссия Генштаба ВС РФ проверила боеготовность соединений и воинских частей Восточного военного округа в Бурятии
Представители федеральных органов исполнительной власти повысили квалификацию в Академии Генерального штаба
Метки: