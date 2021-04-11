Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2021 (15:30)

В Академии Генштаба состоялась профсоюзная конференция

В Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации  состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция.

В повестку конференции вошли отчеты о работе профсоюзного комитета и Контрольно-ревизионной комиссии, выборы председателя первичной организации и нового состава профкома. Более 160 делегатов и гостей приняли участие в обсуждении и принятии решений, определяющих пути дальнейшего развития профсоюзного движения на разных уровнях.

Временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-лейтенант Олег Макаревич пожелал вновь избранному профсоюзному активу успехов в работе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Команды ВДВ, ГОМУ ГШ и 8 Управления ГШ ВС РФ – победители соревнований по легкой атлетике на Спартакиаде МО РФ среди ЦОВУ
Комиссия Генштаба ВС РФ проверила боеготовность соединений и воинских частей Восточного военного округа в Бурятии
В Москве состоялась встреча начальников генеральных штабов России и Узбекистана
Представители федеральных органов исполнительной власти повысили квалификацию в Академии Генерального штаба

Метки:
Генеральный штаб
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false