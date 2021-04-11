11.04.2021 (15:25)

Призывники из Тверской области будут отправлены практически во все рода и виды ВС РФ

Призывники из Тверской области будут отправлены практически во все рода и виды Вооруженных Сил Российской Федерации.

В военных комиссариатах все силы в ходе весеннего призыва будут направлены на недопущение направления больных (инфицированных COVID-19) граждан в Вооружённые Силы, в военном комиссариате Тверской области создан запас на весь весенний призыв: дезинфекционных препаратов, масок, бесконтактных термометров, бахил, дезинфекционных ламп для кварцевания кабинетов и документов. Призывники обеспечиваются средствами защиты бесплатно.

На призывных пунктах и сборном пункте Тверской области организован барьерный контроль, проводится термометрия и дез. обработка рук. Доставка призывников на сборный пункт осуществляется автобусами, прошедшими дезинфекцию, все водители вакцинированы от коронавируса.

«Хочу подчеркнуть, что в настоящее время все должностные лица военных комиссариатов (муниципальных образований) Тверской области, привлекаемые к мероприятиям, связанными с призывом, провакцинированны или имеют антитела коронавируса», отметил военный комиссар Тверской области полковник И.Янин.

По прибытии на сборный пункт каждый призывник сдает анализы на предмет инфицирования COVID-19 в специально оборудованной лаборатории.

В случае выявления положительного результата на COVID-19, в ходе забора анализа, гражданин изолируется и при необходимости бригадой скорой помощи доставляется в лечебные учреждения здравоохранения города Твери. Остальные члены прибывшей команды возвращаются автобусом по домам на изоляцию.

На сборном пункте оборудованы два изолятора и один барьерный накопитель. Дезинфекция сборного пункта и прилегающей к ней территории более 20 000 кв. м, проводится подразделениями радиационной, химической и бактериологической защиты, прибывающей из частей Тверского гарнизона.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство медицинских работников из лечебных учреждений города Твери для своевременного выявления лиц с признаками заболевания. В случае повышения температуры у призывника незамедлительно вызывается скорая помощь, которая при необходимости доставит призывника в стационар.

После прохождения медицинского осмотра призывники проходят профессиональный психологический отбор, получают вещевое имущество, банковскую карту, жетон с личным номером, беседуют со старшим воинской команды.

По мере формирования команд, призывники доставляются к месту прохождения службы: в границах Тверской области – автомобильным транспортом воинских частей; прошедшим дезинфекцию или отдельными, специально арендованными вагонами РЖД. При этом возможности контактов призывников с посторонними лицами, при следовании к местам прохождения службы, исключаются. По прибытии в часть все призывники будут помещены на 2-х недельный карантин.

В план направления граждан на альтернативную гражданскую службу (АГС) в ходе призыва в апреле-июле 2021 г. включено 7 человек, по всем принято решение о направлении на АГС. Также граждане проходят альтернативную гражданскую службу в больницах и психоневрологических интернатах за пределами Тверской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице