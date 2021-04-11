11.04.2021 (15:20)

Армейский рапирист завоевал еще одно «золото» Первенства мира по фехтованию

В Каире (Египет) на Первенстве мира среди юниоров по фехтованию состоялись командные соревнования у рапиристов. Армейский спортсмен Захар Козлов стал обладателем еще одной золотой награды. А Ангелина Кононова завоевала титул победительницы Первенства мира.

Армейский спортсмен Захар Козлов стал двукратный победителем Первенства мира среди юниоров по фехтованию 2021 года. На этот раз золотая награда добыта в составе команды.

Мужская юниорская сборная России по рапире в третий раз подряд стала победителем командного турнира на Первенстве мира в этой возрастной группе. В Каире на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Егор Баранников, Степан Мартынович, Захар Козлов и Даниил Кравцов.

На пути к решающей встрече российские рапиристы выиграли у команды Бразилии со счетом 45:16, у чилийцев – 45:18, у французов – 45:28.

В финале в борьбе за золотые награды встретились рапиристы из России и США. Встреча прошла в упорнейшей борьбе, но российские рапиристы смогли выиграть со счетом 45:35.

В женских командных соревнованиях титул победительницы Первенства мира завоевала Ангелина Кононова. Вместе с подругами по команде Виталиной Анащенковой, Адэлиной Бикбулатовой и Дарьей Малышевой в финале в упорнейшей борьбе вырвали победу также у команды США – 45:43.

На пути к финалу российские рапиристки уверенно обыграли сборные Филиппин – 45:23, Южной Кореи – 45:35 и Украины – 45:37.

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