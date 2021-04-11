11.04.2021 (14:59)

Команды ВДВ, ГОМУ ГШ и 8 Управления ГШ ВС РФ – победители соревнований по легкой атлетике на Спартакиаде МО РФ среди ЦОВУ

В ЦСКА прошла церемония награждения победителей и призеров соревнований по легкой атлетике, которые проходили в рамках Спартакиады Центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации.

180 легкоатлетов из 37 команд ЦОВУ боролись за звание сильнейших в беге на короткие и длинные дистанции, а также в эстафете.

Двухдневный турнир позволил военнослужащим проявить свои лучшие качества – волю к победе, выносливость и, конечно, проявить командный дух.

Заключительным этапом турнира стала красочная эстафета. Именно этот вид соревновательной программы наиболее шумно воспринимается болельщикам и членами команды, а сами участники делают последний рывок, выкладываясь на все 100 %.

В 1 группе в эстафете 4х400 м победу с результатом одержали атлеты из команды Командования ВДВ. В борьбе за второе место команда Командования РВСН уступила сборной НЦУО РФ всего 0,45 сек.

Во второй группе в этом виде программы первенствовала команда ГОМУ ГШ. Серебряными призерами стали представители ГУВ ВС РФ. Замкнула тройку лидеров команда ГУКНД.

Золотые медали в третьей группе завоевали представители 8 Управления ГШ ВС РФ. Второй результат показала команда УЗ (СС) МО РФ. На третью ступень пьедестала почета поднялись представители УКВД НЦУЯО.

Победителями турнира в общекомандном зачете стали представители Командования ВДВ (486 баллов), ГОМУ ГШ (483 балла) и 8 Управления ГШ ВС РФ (477 баллов).

Серебряными призерами соревнований стали команды ГУК МО РФ и УКВД НЦУЯО. Кубками за третье место награждены команды НЦУО РФ, ГУВ ВС РФ и УЗ (СС) МО РФ.

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