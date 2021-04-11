11.04.2021 (14:55)

В ЦСКА прошли командные соревнования «Игры Героев» в новом формате

В легкоатлетическом манеже КЛФК ЦСКА участники всех уровней подготовки проходили препятствия и задания командных соревнований «Игры Героев».

В манеже ЦСКА развернулся настоящий спортивный праздник, организованный коллективом проекта «Лига героев». Более 200 участников из 71 команды боролись за звание сильнейших.

Нынешние «Игры» позволили участвовать не только профессионалам и постоянным резидентам, но и всем любителям спорта. Так команды были поделены на два лагеря - FUN и PRO. Три участника – двое мужчин и одна женщина для PRO и любой состав для FUN, три этапа соревнований – эстафетный триатлон, полоса препятствий и упражнения на силу и выносливость, а самое главное - море спорта и позитива.

Участников ждал и новый эстафетный комплекс – триатлонный, включающий в себя выполнение упражнений на вело- и гребном тренажерах, а также эстафетный бег.

«Игры Героев» представили и новый формат полосы препятствий, где последнее препятствие - мини-версия Эвереста. Этот заключительный этап отборочных соревнований также проходил в формате эстафеты, где каждый член команды должен был преодолеть полосу и передать эстафету следующему участнику. Но Эверест – это заключительное препятствие, перед которым были ещё барьеры, сетка, преодоление которой выполняли ползком, и рукоход.

Весело, драйвово и мощно - именно так описывают свои ощущения от турнира его участники.

Первое место в группе FUN заняла команда атлетов под номером 11. Второй результат показали участники из команды номер 2. Третье место у 10 и 18 команд.

Финальная полоса для 12 команд формата PRO состояла из аналогичного количества препятствий. Лучшими в преодолении полосы стали участники из команды 132.

Победой команды 132 завершились «Игры Героев». На вторую ступень пьедестала почёта поднялись члены команды 113. Замкнули тройку лидеров спортсмены команды 107.

Новый формат, новые препятствия, новые участники и незабываемые эмоции – так прошла суббота для настоящих любителей спорта.

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