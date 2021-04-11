11.04.2021 (14:31)
В Военной академии РВСН прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики
Клуб Военной академии РВСН имени Петра Великого стал местом проведения тожественного мероприятия «Улыбка Гагарина», посвященного Дню космонавтики.
В ходе торжественного мероприятия прозвучали известные композиции из вокального цикла композитора А.Пахмутовой и поэта Н.Добронравова «Созвездие Гагарина», а также любимые песни первого космонавта Земли: «Надежда», «Нежность» и другие популярные песни космической тематики.
В концертной программе участвовали солисты концертного ансамбля ЦДРА Ирина Сурина и Алексей Зубарев, преподаватель эстрадного вокала, певица Карина Роум, студенты кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, семейный дуэт Анастасия и Артем Яшины. Почетным гостем торжественного мероприятия стал заведующий планетарием ЦДРА Дмитрий Мацнев.