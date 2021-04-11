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11.04.2021 (14:22)

103-ю годовщину военного комиссариата города Москвы отметили концертом артистов ЦДРА

Выступление артистов ЦДРА состоялось в актовом зале военного комиссариата в рамках торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате, которое открыл военный комиссар города Москвы генерал-майор Виктор Щепилов.

На концерте прозвучали песни военно-патриотического звучания, такие, как «Армия России», «Военкоматы», «Марш артиллеристов», «Победная весна», «Я служу России».

По окончании концерта начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата полковник Григорий Курильченко высоко оценил исполнительское мастерство артистов и вручил грамоту.

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Метки:
Военный комиссариат
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