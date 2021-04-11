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11.04.2021 (14:17)

В Самарской области для военнослужащих провели День национальной кухни

В Самарской области для военнослужащих мотострелковой бригады Центрального военного округа провели День национальной кухни народов Кавказа.

В ходе обеда военнослужащие и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора. Личный состав попробовал традиционные блюда национальной кухни под живое исполнение народных песен и танцев. Личный состав оценил вкус таких блюд как хинкали, говядина по-кавказски, осетинские пироги, соус дзадзики.

Дни национальных кухонь периодически проводятся во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является сплочение воинского коллектива через изучение особенностей культур и традиций разных народов России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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