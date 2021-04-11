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11.04.2021 (14:15)

Военные автоинспекторы Сибири принимают участие в акции «За безопасность дорожного движения»

В апреле в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится акция «За безопасность дорожного движения». Основной задачей акции является проведение комплекса мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих и транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации.

В рамках проведения акции 192 военная автомобильная инспекция (территориальная) совместно с ГИБДД по Республике Хакасии, в КДЦ Абаканского гарнизона провела конференцию, в ходе которой  довели до военнослужащих гарнизона статистику и анализ дорожно-транспортных происшествий за 2020 год и 1 квартал 2021 года, изменениях в правилах дорожного движения, самостоятельном оформлении дорожно-транспортных происшествий с применением «Европротокола», а также об ответственности за правонарушения, совершенные на личном транспорте. Для закрепления доведённой информации дополнительно военнослужащие просмотрели видео ролики о правилах обгона, проезда перекрёстков и основных причинах ДТП.

Профилактические мероприятия в Абаканском гарнизоне сотрудниками 192 ВАИ и ГИБДД по Республике Хакасия с военнослужащими проводятся регулярно в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и соблюдения ими правил дорожного движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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