11.04.2021 (13:59)

В парке «Патриот» прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики, Дню войск ПВО и Дню специалиста радиоэлектронной борьбы

В парке «Патриот» прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики, Дню войск ПВО и Дню специалиста радиоэлектронной борьбы. Гости Парка смогли увидеть, как юнармейцы отряда «Сокол» из г. Краснознаменск Московской области и курсанты Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса запускали воздушные шары в память о первом полете человека в космос.

«12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов» - с этих слов начал свое выступление заместитель начальника испытательного центра ВКС по военно-политической работе Кирилл Юрченко.

В павильонах Музейного комплекса прошли увлекательные мастер - классы «Радиоэлектронная борьба» и выставка технических средств радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие войск ПВО провели открытый урок - «Войска ПВО - от создания до современности».

В честь Дня космонавтики в игровом комплексе парка прошло торжественное открытие симулятора легендарного вертолета Ми-24, созданного в СССР, участника большинства локальных войн и конфликтов последних сорока лет, где он показал себя высокоэффективным средством огневой поддержки с воздуха. Любой желающий мог почувствовать себя пилотом Ми-24 и испытать захватывающие ощущения от пилотирования многотонного двухдвигательного вертолета в кабине, оснащённой полным комплектом действующих приборов.

Особое внимание гостей Парка привлек динамический показ современной военной техники. В показе приняли участие боевая машина войск РЭБ, комплекс 72В6 «ПАНЦИРЬ-С» войск ПВО и мобильный тренажер 9Ф676-2.

Кульминацией мероприятия стали показательные выступления военнослужащих войск ВДВ на открытой площадке Музейного комплекса, а также праздничный концерт.

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