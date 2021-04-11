11.04.2021 (13:43)

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии ЗВО почтили память узников концлагерей

Военнослужащие Краснознаменной бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Санкт-Петербурге, приняли участие в памятных церемониях в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей.

В ходе мероприятий связисты возложили цветы к монументу братского захоронения советских летчиков, салютная команда произвела залп из стрелкового оружия, присутствующие почтили память узников минутой молчания.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – памятная дата, отмечаемая ежегодно 11 апреля, установленная в память о вооруженном восстании, вспыхнувшем в 1945 году на территории самого крупного концентрационного лагеря на территории Бухенвальда, организованное интернациональными силами самих заключённых.

Краснознаменная бригада связи сформирована 24 марта 1919 года, и является одним из старейших соединений общевойсковой армии Западного военного округа. В 2019 году бригада отметила свой 100-летний юбилей. Приказом Верховного Главнокомандующего в 1944 году № «За отличия в боях с немецко - фашистскими захватчиками при прорыве сильно укрепленной долговременной обороной противника на Карельском перешейке полку присвоено наименование «Ленинградский». 10 военнослужащих бригады награждены орденами Красного Знамени, около 100 - орденом Красной звезды, более 200 - медалью за боевые заслуги.

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