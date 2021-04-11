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11.04.2021 (12:45)

Более 100 тыс. военнослужащих ЗВО сделали прививки от коронавирусной инфекции

Более 100 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа сделали прививки от новой коронавирусной инфекции начиная с декабря прошлого года.

«В первую очередь прививку поставили военным медикам, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей. Также в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп», - подвел промежуточные итоги вакцинации командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Вакцинация проходит в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.

В качестве вакцины используется комбинированный векторный препарат Гам-Ковид-Вак.

Вакцинация от COVID-19 проводится исключительно в добровольном порядке, перед  вакцинированием с военнослужащими проводятся беседы с доведением до них информации о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, информированием о возможных побочных явлениях, каждый вакцинируемый подписывает согласие на проведение вакцинации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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