11.04.2021 (12:32)

Армейская штангистка завоевала «бронзу» на чемпионате Европы в Москве

На продолжающемся в Москве чемпионате Европы по тяжелой атлетике, армейская спортсменка Анастасия Романова стала обладательницей бронзовой награды.

Анастасия Романова, выступающая в весовой категории до 76 кг, завоевала бронзовую награду московского чемпионата Европы. Армейская спортсменка в сумме двух упражнений набрала 243 кг (111 в рывке и 132 кг в толчке).

Лучшей в этой весовой категории стала украинка Ирине Деха, в ее активе сумма в 248 кг (113+135). Второе место заняла еще одна российская штангистка Яна Сотиева – 246 кг в сумме (112 кг в рывке + 134 кг в толке).

Чемпионат Европы завершится 11 апреля.

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