11.04.2021 (12:23)

Юнармейцы Миллеровского района посетили выставку в гарнизонном доме офицеров ЮВО

Юнармейцы в рамках экскурсии посетили экспозицию, посвященную 60-летию первого полета человека в космос, посмотрели фильм об истории космонавтики, ознакомились с книгами о покорителях космоса.

В музее дома офицеров ребятам рассказали об истории авиационного полка и других воинских частей, в разное время дислоцированных на территории Миллеровского района. В завершении экскурсии юнармейцы пообщались с начальником штаба местного отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» подполковником запаса Виталием Петренко.

Миллеровское отделение «Юнармии» объединяет почти тысячу человек и является одним из лучших в Ростовской области. Юнармейцы района – активные участники патриотических акций, конкурсов и военно-спортивных игр.

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