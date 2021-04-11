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11.04.2021 (11:29)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию в музей Боевой Славы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию в музей Боевой Славы.

Музей Боевой Славы ОГРВ ПРРМ посетили юнармейцы и дети военнослужащих. В музее детям представили три зала посвященные истории армии Российской империи, событиям Великой Отечественной войны, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ.

В рамках экскурсии военнослужащие предоставили возможность гостям не только посмотреть экспонаты, хранящиеся в музее, но и потрогать их собственными руками.

Экскурсия в музей Боевой Славы состоялось в рамках мероприятий, посвященных 77-ой годовщине освобождения г.Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Приднестровье
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