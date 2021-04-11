11.04.2021 (11:15)

Командующий Северным флотом поздравил специалистов РХБЗ и воинов ПВО с профессиональными праздниками

11 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты РХБЗ ВМФ. В этом году он выпал на воскресенье и совпал с Днём войск противовоздушной обороны.

Представителей обеих специальностей поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он пожелал химикам и воинам ПВО успехов в профессиональной деятельности на благо России, крепкого здоровья и благополучия.

Войска ПВО Северного флота решают задачи по охране воздушных границ России в западной части Арктики и над Кольским полуостровом. Части ПВО расположены на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана от Мурманской области до Якутии.

Воины ПВО Северного флота несут боевое дежурство в круглосуточном режиме. На их вооружении стоят современные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400.

Служба РХБЗ имеет большое значение особенно для подводных сил Северного флота. Её специалисты обеспечивают обитаемость экипажей атомных подводных лодок, контролируя состав воздуха и радиационный фон. Они первыми принимают участие в ликвидации последствий происшествий, связанных с выбросом активных, химически опасных и радиационных веществ.

Множество офицеров службы РХБЗ Северного флота стали ветеранами подразделений особого риска и удостоены государственных наград.

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