11.04.2021 (10:53)

На полигоне “Тесницкое” завершился Всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения ВДВ “Полярная звезда”

На полигоне “Тесницкое” Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошла торжественная церемония закрытия Всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения (СпН) Воздушно-десантных войск “Полярная звезда”.

В этом году конкурс собрал около 100 лучших представителей спецназа ВДВ из подмосковной Кубинки, Иваново, Улан-Удэ и Камышина. Впервые в состязаниях приняла участие команда Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия).

В течение двух недель участники прошли 6 этапов: проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач, вывод группы СпН парашютным способом с дальнейшим выходом в район выполнения задач, движение по азимуту с преодолением заминированного участка местности, стрельба со всего штатного вооружения в составе группы СпН ночью, стрельба в составе группы СпН днем и отход после выполнения задачи с последующей эвакуацией группы СпН на вертолетах.

При прохождении этапов военнослужащим было необходимо отработать на время 28 сложнейших упражнений и нормативов на тактическую, специальную, разведывательную, огневую, медицинскую и инженерную грамотность.

В числе выполненных мероприятий упражнения и нормативы под названием «Объект», «Налет», «Штурм здания», «В засаде», «Снайпер 1», «Связь с центром», «Минер под прикрытием», «Прыжок с парашютом на точность приземления в составе группы СпН», «Марш-бросок на 30 км и 5 км с преодолением полосы препятствий», а также «Ведение рукопашной схватки».

Подводя итоги, главный судья конкурса полковник Вячеслав Николахин отметил высокую профессиональную подготовку участников и выразил уверенность в том, что личный состав, вошедший по итогам Всеармейского отбора в сборную Российской Федерации, достойно представит нашу страну на Международном этапе конкурса, который пройдет в августе-сентября текущего года на полигоне “Брестский” в Республике Беларусь.

Всеармейский конкурс по полевой выучке «Полярная звезда» проводился в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020» среди 100 наиболее подготовленных разведчиков подразделений специального назначения ВДВ и Росгвардии. По итогам конкурса лучшие результаты показали команды из Кубинки, Улан-Удэ и Росгвардии.

На церемонии закрытия призеры в личном и командном первенстве были награждены кубками, медалями и грамотами.

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