11.04.2021 (09:00)

В объединении ВВС и ПВО ЦВО прошли праздничные мероприятия в честь дня войск ПВО

В соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны.

На торжественные мероприятия были приглашены ветераны Вооруженных Сил России, военнослужащие и члены их семей.

В г. Ачинск прошла выставка современного вооружения ПВО, которую посетило около 1 тысячи горожан. В Свердловской и Самарских областях ветеранам показали современные зенитно-ракетные комплексы С-400. Во соединениях и воинских частях прошли праздничные концерты.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

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