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11.04.2021 (08:50)

Железнодорожное соединение ЦВО в Хакасии получит около 10 единиц техники по гособоронзаказу в 2021 году

Железнодорожное соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Хакасии, получит в 2021 году по гособоронзаказу около 10 единиц железнодорожной, инженерной и автомобильной техники.

В течение года в соединение поступят универсальные сваебойные аппараты УСА-2М, тракторный тягач-дозировщик, кран железнодорожный КЖ 25 т, автомобильные краны, а также автомобиль КАМАЗ 65116.

Железнодорожное соединение было сформировано 6 июля 1932 года. 22 июня 1941 года с началом Великой Отечественной войны оно вошло в состав войск действующей армии Юго-Западного фронта. Части соединения начали свой боевой путь с Западной Украины, а встретили Победу во Франкфурте-на-Одере. За образцовое выполнение боевых заданий бригада награждена орденом Красного Знамени. 5 апреля 1945 года за отличие в боях за овладение городом и крепостью Познань в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции бригаде присвоено почетное наименование «Познанская». Пяти военнослужащим присвоено звание Героя, а более семи тысяч воинов-железнодорожников награждены орденами и медалями СССР.

Военнослужащие бригады принимали участие в оказании помощи в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, тушению лесных пожаров в Республиках Хакасия, Тыва, Красноярском крае.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Гособоронзаказ , Железнодорожные войска
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