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11.04.2021 (07:00)

В ТлСВУ обсудили программу патриотического воспитания, образования, исторической памяти, молодежной политики, культуры и туризма до 2026 года

На минувшей неделе в Тульском суворовском военном училище (ТлСВУ) состоялась финальная экспертная региональная сессия по формированию предложений в программу развития образования, патриотического воспитания, исторической памяти, молодежной политики, культуры и туризма.

В заседании комиссии приняли участие представители администрации Тульской области, депутаты Государственной Думы, Тульской областной Думы, командование Тульского суворовского военного училища.

Выбор ТлСВУ в качестве площадки для обсуждения перспектив развития системы образования, культуры, туризма и широкого спектра задач патриотического воспитания молодежи в Тульской области не является случайным.

Тульское суворовское военное училище — это один из ведущих образовательных центров региона, имеющий мощную материально-техническую базу, квалифицированный педагогический состав и использующий инновационные подходы в военно-профессиональном и патриотическом воспитании будущих защитников Отечества.

Участники сессии отметили большой вклад руководства училища и педагогического коллектива в решение задач, связанных с повышением качества образования и формированием гражданской позиции подрастающего поколения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , Суворовское училище
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