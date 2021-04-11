11.04.2021 (06:30)

Во Владивостоке прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню войск противовоздушной обороны

Во Владивостоке, на Спортивной набережной, прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню войск Противовоздушной обороны страны.

Еще накануне для жителей и гостей столицы Приморья там разместили выставку военной техники, стоящей на вооружении соединения ПВО: пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400, самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», радиолокационные станции, машины управления, а также технику МЧС.

Специально для молодых людей, желающих посвятить свою жизнь службе Отечеству, был развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Праздник начался с общего построения подразделений войск ПВО Восточного военного округа, несущих службу в Приморье.

С приветственной речью к военнослужащим, ветеранам войск, жителям и гостям Владивостока обратились представители правительства Приморского края, краевой Думы, руководства Владивостока. В рамках торжеств 12 юношей и девушек из детского дома города Артема приняли присягу и вступили в ряды Юнармейского движения.

Своё мастерство гостям праздника продемонстрировали участники детского военно-патриотического клуба «Феникс», которые показали, как мастерски они владеют приёмами рукопашного боя.

На спортивной набережной работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатской каши и выпить горячего чая.

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