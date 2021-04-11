11.04.2021 (06:00)

Команды моряков-подводников ТОФ провели встречу в рамках чемпионата Камчатского края по хоккею с шайбой

Команды «Океан» и «Айсберг» Подводных сил Тихоокеанского флота провели первую очную встречу на чемпионате Камчатского края по хоккею с шайбой среди любительских команд.

Чемпионат края по хоккею стартовал в Петропавловске-Камчатском 25 марта. В этом году за призовые места борются 12 команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Подводные силы ТОФ на чемпионате представляют две команды «Океан» и «Айсберг».

Все матчи проходят на льду крытой арены «Вулкан».

Хоккеисты «Океана» на протяжении всех трех периодов владели преимуществом в игре и атаковали успешней своих соперников, что позволило им одержать победу со счетом 13-6.

Ранее, в матче открытия турнира, моряки-подводники из «Океана» уверенно, со счетом 19-2, переиграли своих соперников - команду «Гагарин».

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